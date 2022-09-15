Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Статус доставки
Упростит доставку, но усложнит жизнь....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Статус доставки
Упростит доставку, но усложнит жизнь. Почему жители деревни Хрястово Собинского района против строительства логистического центра «Вайлдберриз»?
- Парковая реновация
Обновленные парки и ухоженные дворы. На очереди еще десятки объектов. Как в Коврове реализуется нацпроект "Комфортная городская среда"?
- Владимирское дерби
И "огненная" встреча победителей. Фанаты владимирского "Торпедо" в честь победы над "Муромом" устроили дымовую завесу на мосту через Клязьму.