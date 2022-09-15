Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Статус доставки Упростит доставку, но усложнит жизнь....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Статус доставкиУпростит доставку, но усложнит жизнь. Почему жители деревни Хрястово Собинского района против строительства логистического центра «Вайлдберриз»?- Парковая реновацияОбновленные парки и ухоженные дворы. На очереди еще десятки объектов. Как в Коврове реализуется нацпроект "Комфортная городская среда"?- Владимирское дербиИ "огненная" встреча победителей. Фанаты владимирского "Торпедо" в честь победы над "Муромом" устроили дымовую завесу на мосту через Клязьму.