Всю пятницу, 15 сентября, появлялись новости о госпитализации Игоря Николаева, но близкие артиста их никах не комментировали, из-за чего распространялись противоречивые слухи о состоянии ..

Всю пятницу, 15 сентября, появлялись новости о госпитализации Игоря Николаева, но близкие артиста их никах не комментировали, из-за чего распространялись противоречивые слухи о состоянии музыканта. Исполнитель хита "Выпьем за любовь" все-таки вышел на связь с прессой и пояснил, что с ним все в относительном порядке.Как выяснилось, накануне у артиста, перенесшего в январе стентирование, случился сердечный приступ, поэтому было решено вызвать скорую помощь. После проведенного обследования врачи размышляют о еще одной операции. Возможно, Игорь Николаев нуждается в шунтировании. Из больницы его пока не выписывают.