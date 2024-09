Принц Гарри – фигура, знакомая многим людям по всему миру. Сегодня, в честь его 40-летия, вспомним интересные факты о младшем сыне покойной принцессы Дианы, которые могут вас удивить.

Генрих под другим именемНа самом деле принца Гарри зовут Генри Чарльз Альберт Дэвид Уэльский. Его официальная фамилия — Маунтбаттен-Виндзор. Однако он широко известен как Гарри, и, по слухам, своим друзьям и сотрудникам охраны Скотланд-Ярда он известен как Спайк Уэллс.Долгосрочная служба в армииПринц Гарри служил в британской армии более десяти лет, с 2005 по 2015 год. Он стал первым членом королевской семьи, участвовавшим в боевых действиях со времен Фолклендской войны 1982 года. После ухода из армии он продолжает поддерживать связь с вооруженными силами через "Игры Инвиктус".По стопам материГарри активно занимается благотворительной деятельностью, особенно в области психического здоровья. Он основал фонд, который помогает детям в Лесото, осиротевшим из-за ВИЧ и СПИДа.Собственный гербВ 2002 году, когда принцу Гарри исполнилось 18 лет, королева Елизавета II пожаловала ему собственный герб. Гарри участвовал в разработке дизайна герба, который включает элементы фамильного герба его матери.От полюса к полюсуВ 2011 году Гарри присоединился к экспедиции на Северный полюс с благотворительной организацией Walking With The Wounded. В 2013 году он также участвовал в 200-мильной экспедиции на Южный полюс вместе с ранеными военнослужащими.Открыто о психическом здоровьеГарри стал открыто говорить о своих проблемах с психическим здоровьем. В шоу "The Me You Can't See" он поделился своей мечтой использовать свою известность для помощи людям, испытывающим трудности.Секретная свадьбаВо время интервью Опре Уинфри Меган Маркл раскрыла, что они с Гарри поженились в тайне за несколько дней до официальной церемонии в Виндзорском замке.Поддержка ветерановГарри создал Игры Инвиктус в 2014 году для раненых военнослужащих и женщин, вдохновившись Параолимпийскими играми.Не любитель социальных сетейГарри публично заявил, что "ненавидит" микроблогинг и предпочитает избегать социальных сетей из-за риска вторжения в личную жизнь.Забота об экологииГарри перенял хорошие привычки от своего отца короля Чарльза и активно заботится об экологии. Он даже признавался, что его дразнили в школе за то, что он убирал мусор.