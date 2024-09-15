Еще одна служебная собака во Владимирской области ищет нового хозяина. Полицейские-кинологи патрульно-постовой службы готовы отдать пса по кличке Сольвейг Горо Байрон. Об этом сообщили в

Еще одна служебная собака во Владимирской области ищет нового хозяина. Полицейские-кинологи патрульно-постовой службы готовы отдать пса по кличке Сольвейг Горо Байрон. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по области. Хорошему мальчику 10 лет, всю жизнь он помогал полицейским, а теперь отправляется на заслуженную пенсию. Предложить свою кандидатуру в качестве хозяина и договорится о знакомстве с