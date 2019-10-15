Герцогиня Сассекская дала недоброжелателям повод для издевок.
Меган Маркл неверно процитировала темнокожую американскую писательницу.
Герцогиня Сассекская дала недоброжелателям повод для издевок.
Меган Маркл неверно процитировала темнокожую американскую писательницу.
В официальном "Инстаграм"
герцога и герцогини Сассекских опубликовали высказывание Майи Энджелоу. "Всякий
раз, когда женщина отстаивает свои права, она, сама того не подозревая, отстаивает
права всех женщин (Each time a woman stands up for herself,
without knowing it possibly,
without claiming it, she stands up for all women)" – написали в профиле
Меган Маркл и принца Гарри.
Поклонники сразу заметили несколько ошибок. Меган Маркл неправильно
написала слово "женщина" – во множественном числе. Но перед ним указала артикль
"a", который указывает
на единственное число стоящего после него слова.
Злопыхатели не упустили возможности упрекнуть Меган Маркл в безграмотности.
В комментариях супругу принца Гарри не распекал только ленивый.
В итоге, текст цитаты откорректировали, однако негативные комментарии
удалять не стали. К слову, несмотря на небольшую промашку, пост стал очень
популярным, менее чем за сутки он набрал более 300 тысяч отметок "Нравится".
Отметим, что в последний год на и принца Гарри оказывается
чрезмерное давление. Журналисты и обыватели буквально под микроскопом разглядывают каждый шаг четы. Особенно достается герцогине Сассекской, ее терроризируют за малейший промах.
Напомним, недавно появилась информация о предстоящем
судебном процессе между королевской семьей и несколькими британскими
таблоидами. Виной всему стала публикации видоизмененного письма . Это
послание жена принца Гарри написала своему отцу с целью примирения. Примечательно, что именно родитель герцогини передал послание журналистам.