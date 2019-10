Герцогиня Сассекская дала недоброжелателям повод для издевок. Меган Маркл неверно процитировала темнокожую американскую писательницу.

Герцогиня Сассекская дала недоброжелателям повод для издевок.Меган Маркл неверно процитировала темнокожую американскую писательницу.В официальном "Инстаграм"герцога и герцогини Сассекских опубликовали высказывание Майи Энджелоу. "Всякийраз, когда женщина отстаивает свои права, она, сама того не подозревая, отстаиваетправа всех женщин (Each time a woman stands up for herself,without knowing it possibly,without claiming it, she stands up for all women)" – написали в профилеМеган Маркл и принца Гарри.Поклонники сразу заметили несколько ошибок. Меган Маркл неправильнонаписала слово "женщина" – во множественном числе. Но перед ним указала артикль"a", который указываетна единственное число стоящего после него слова.Злопыхатели не упустили возможности упрекнуть Меган Маркл в безграмотности.В комментариях супругу принца Гарри не распекал только ленивый.В итоге, текст цитаты откорректировали, однако негативные комментарииудалять не стали. К слову, несмотря на небольшую промашку, пост стал оченьпопулярным, менее чем за сутки он набрал более 300 тысяч отметок "Нравится".Отметим, что в последний год на и принца Гарри оказываетсячрезмерное давление. Журналисты и обыватели буквально под микроскопом разглядывают каждый шаг четы. Особенно достается герцогине Сассекской, ее терроризируют за малейший промах.Напомним, недавно появилась информация о предстоящемсудебном процессе между королевской семьей и несколькими британскимитаблоидами. Виной всему стала публикации видоизмененного письма . Этопослание жена принца Гарри написала своему отцу с целью примирения. Примечательно, что именно родитель герцогини передал послание журналистам.