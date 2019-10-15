На трех бульварах столицы проходит выставка, посвященная истории развития службы.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы. Как отмечается в материале, за 100 лет московская скорая помощь сильно изменилась.В настоящее время Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова является одной из самых крупных и эффективных в мире. Здесь работают свыше 11 тысяч сотрудников. Каждый день помощь горожанам оказывают больше тысячи бригад на машинах с современным оборудованием.В среднем скорая приезжает на вызов за 12 минут, на место ДТП — за 8 минут.К юбилею московской скорой помощи организованы мероприятия, которые позволят жителям узнать о работе Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова.До 30 октября на Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах проходит выставка, посвященная тому, как работали московские врачи. Также в столице появились тематические арт-объекты на Трубной площади, рядом со станциями метро Лубянка и Тверская.