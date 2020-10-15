В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» скончался на месте происшествия.

Еще одно массовое ДТП с погибшим произошло сегодня во Владимирской области.По предварительной информации регионального уМВД, около 7.20 на 55 км автодороги «Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние Дворики» в Кольчугинском районе, водитель «Рено», не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную, где совершил столкновение с автомобилями «ВАЗ» и «Лада».В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» скончался на месте происшествия, водитель «Рено» госпитализирован, водитель «Лады» направлен на амбулаторное лечение.Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости быть особенно осторожными на дороге при неблагоприятных погодных условиях. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В плохую погоду водителям транспортных средств лучше не делать резких маневров и перестроений.Важно помнить, что при выпадении обильных осадков автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства.