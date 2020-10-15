Пандемия заставила руководство страны дорабатывать законодательство в туристической сфере.

В начале 2020 года, до масштабных «коронавирусных» ограничений, жительница Мурома приобрела у турфирмы путёвку в Турцию. Покупая тур, она не подозревала, что по приезде в отель не получит доступ ко всей инфраструктуре.Больше того, через три дня после прилёта вместе с семьёй женщину выселили и отправили на родину. Причиной спешного сворачивания отдыха послужила пандемия COVID-19. «33Live.Ru» разбирался, как вернуть деньги за испорченный отдых.Судебные тяжбыВернувшись в Россию, женщина подала на туроператора в суд, чтобы получить компенсацию.«Из заявленных в путёвке услуг не работали: подогреваемый бассейн, СПА-центр, фитнес-центр, ночной клуб и не проводились культурно-массовые мероприятия, анимация и не было живой музыки», – написала жительница Мурома в исковом заявлении к компании.Поскольку путешествие было сокращено ответчиком в одностороннем порядке, истец просит взыскать деньги за путёвку за оставшиеся дни.«Дело рассматривается в порядке упрощённого производства, то есть без проведения заседания. Суд изучит представленные документы и примет решение. Если у ответчиков возникнут возражения, то будет назначено судебное заседание с участием всех заинтересованных лиц», – пояснили редакции «АиФ Владимир» в Муромском городском суде.Ориентировочный срок вынесения вердикта – середина ноября.Изучаем условияЭксперты в сфере туристического бизнеса и юриспруденции поделились мнением о перспективах дела.«На территории страны Ростуризмом утверждена единая форма договора, который агентство заключает с клиентом. Условия типовые и одинаковые для всех. В них также прописаны и форс-мажорные ситуации. Надо понимать, что компания, у которой вы покупаете путёвку, всего лишь посредник. Она переводит деньги, бронирует номера, но не отвечает за работу бассейна, бара или аниматоров, поэтому компенсацию за непредоставленные услуги истец вряд ли получит. Что касается оставшихся дней отдыха, то деньги за них можно попробовать вернуть», – пояснили в одной из турфирм Владимира.Отметим, что туроператоры чаще всего указывают на официальном сайте информацию о возможных ограничениях в работе объектов на территории отеля. Принимающая сторона, исходя из погодных или других условий, оставляет за собой право вносить изменения в график мероприятий и рабочее расписание баров и ресторанов. Кстати, на интернет-портале турфирмы, с которой судится жительница Мурома, такие сведения присутствуют.Право на возмещениеЮрист Елена Васильева считает: если турист не смог в полном объёме воспользоваться услугами, прописанными в договоре, по вине туроператора, он вправе требовать возврата излишне уплаченной суммы.«К таким случаям можно отнести одностороннее изменение условий о его размещении в отеле. Это подтверждает судебная практика по схожим делам в Москве и Екатеринбурге. Если истцу удастся доказать в суде обстоятельства несоответствие полученной услуги договору, то у него достаточно высокие шансы на положительное решение», – отмечает Елена.Гражданский кодекс РФ и закон о защите прав потребителей даёт право потребовать полного возмещения убытков, причинённых в связи с недостатками оказанной услуги.Добавим, что пандемия заставила руководство страны дорабатывать законодательство в туристической сфере. В частности, принято постановление № 1073, которое даёт туроператорам возможность предоставить туристу равнозначный отдых вместо испорченного в определённый срок. А клиент вполне может отказаться от такого предложения и потребовать возврата денежной суммы, уплаченной за путёвку.«На сегодняшний день судебная практика по данному вопросу ещё не сформирована в достаточной мере, дающей возможность спрогнозировать исход дела. Но в любом случае законодатели закрепили право туристов на возмещение, уплаченных денежных средств. И в каждом отдельном случае суд при вынесении решения будет опираться на все обстоятельства дела», – резюмировала Елена Васильева.