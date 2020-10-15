«Ростелеком» впервые во Владимирской области подключил услугу управления медиаконтентом «iScreen» для МБОУ «Гимназия №17» в г.Петушки. Провайдер установил в холле второго этажа телевизионную

«Ростелеком» впервые во Владимирской области подключил услугу управления медиаконтентом «iScreen» для МБОУ «Гимназия №17» в г.Петушки. Провайдер установил в холле второго этажа телевизионную панель с диагональю 49 дюймов, которая будет использоваться для демонстрации информации о важных событиях в деятельности школы: это расписание занятий, анонсы, фото- и видеоотчеты о мероприятиях, поздравления с праздниками, меню в столовой,