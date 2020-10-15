Из-за стремительного роста количества заразившихся коронавирусом москвичей в столице принято решение ужесточить масочный режим. Теперь передвигаться по городу на общественном транспорте без средств индивидуальной защиты запрещено.

Из-за стремительного роста количества заразившихся коронавирусом москвичей в столице принято решение ужесточить масочный режим. Теперь передвигаться по городу на общественном транспорте без средств индивидуальной защиты запрещено.С весны жителей Москвы призывают использовать маски и перчатки в местах скопления людей. Однако далеко не все граждане следовали рекомендациям врачей и властей, поэтому ситуация с коронавирусом остается тяжелой до сих пор, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Согласно решению главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, с 16 октября перевозчики обязаны запрещать заходить в транспорт пассажирам, которые не имеют масок и перчаток. Выполнение этого правила будут контролировать правоохранительные органы. Проверки станут еще чаще.Также москвичам напомнили, что все водители и машинисты проходят медосмотр перед тем, как выйти на смену. В общественном транспорте регулярно осуществляется дезинфекция поверхностей.В департаменте транспорта согласились, что эти меры – строгие, но уверены: распространение инфекции замедлится.Напомним, за последние сутки в Москве было зафиксировано 3942 случая заражения коронавирусом. Выздоровели от COVID-19 1953 человека, скончались – 57. В настоящий момент от коронавируса пытаются избавиться не менее 73 тысяч жителей столицы.