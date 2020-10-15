В городе Лобня Московской области из окна одной из квартир на восьмом этаже выпал 11-летний мальчик, передает . Малыш находился под присмотром бабушки и залез на подоконник в тот момент, когда ..
<a href="https://33live.ru/novosti/15-10-2020-v-podmoskove-rebenok-vyzhil-pri-padenii-iz-okna-vosmogo-etazha.html" target="_blank">В Подмосковье ребенок выжил при падении из окна восьмого этажа</a> - В городе Лобня Московской области из окна одной из квартир на восьмом этаже выпал 11-летний мальчик, передает . Малыш находился под присмотром бабушки и залез на подоконник в тот момент, когда ..
[url=https://33live.ru/novosti/15-10-2020-v-podmoskove-rebenok-vyzhil-pri-padenii-iz-okna-vosmogo-etazha.html]В Подмосковье ребенок выжил при падении из окна восьмого этажа[/url] - В городе Лобня Московской области из окна одной из квартир на восьмом этаже выпал 11-летний мальчик, передает . Малыш находился под присмотром бабушки и залез на подоконник в тот момент, когда ..