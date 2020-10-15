В городе Лобня Московской области из окна одной из квартир на восьмом этаже выпал 11-летний мальчик, передает . Малыш находился под присмотром бабушки и залез на подоконник в тот момент, когда ..

В городе Лобня Московской области из окна одной из квартир на восьмом этаже выпал 11-летний мальчик, передает . Малыш находился под присмотром бабушки и залез на подоконник в тот момент, когда она отвлеклась. После падения с высоты ребенок выжил. С многочисленными травмами его доставили в больницу.