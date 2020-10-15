В России предложили сохранить повышенные выплаты по безработице. Это связано с непростой экономической ситуацией из-за продолжающегося роста числа заболевших коронавирусом.

В России предложили сохранить повышенные выплаты по безработице. Это связано с непростой экономической ситуацией из-за продолжающегося роста числа заболевших коронавирусом.С инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России. В связи с ухудшающейся ситуацией на рынке труда выплаты по безработице в размере от 4,5 до 12,4 тысячи рублей предложено продлить на 2021 год, пишет газета "Известия".Большинство временных выплат, введенных ранее, прекратятся в октябре. Их предложено продлить до окончания кризиса. Другие предлагается ввести на бессрочной основе. Речь идет как о простых физлицах, так и об индивидуальных предпринимателях и самозанятых, которые остались без дохода.Кроме того, профсоюзы предлагают увеличить размер пособия до прожиточного минимума. Также необходимо сохранить отмененные с октября доплаты лишившимся работы родителям с детьми до 18 лет. В Минтруда сообщили, что пока не рассматривали предложение.В России 1,3 миллиона человек остались без работы в связи с пандемией коронавируса. В начале кризиса уровень безработицы был на уровне 4,7 процента. Сейчас она составляет 6,4 процента.