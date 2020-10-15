Ресурсоснабжающая организация будет восстанавливать герметичность трубопровода.

16 октября с 6:00 до 20:00 во время проведения работ по восстановлению герметичности трубопровода в Восточном районе Владимира будет ограничена подача теплоносителя. Об этом сообщает «Т Плюс».Под отключение тепла и горячего водоснабжения попадают 111 жилых домов, 7 детских садов, 4 учебных заведения, 11 административных зданий и 1 медицинское учреждение по следующим адресам:- Ул. Растопчина 1,15,17,17а,19,19а,1г, 21,27,27а, 29,3,31,31а,33,33а,33б, 33в,35,35/37,37,39,39а, 39б,39в, 3а,41,41а,43,45,45а,45б,47,47б,49,49а,51,5,7;- Ул. Добросельская 183,185,185а,189,189а,191,191б, 191а,191в,193,193а,193б,193г, 195,195а,195б, 195в,197,197а,199а,201,201б, 197б,203а,205,205а,207,207а,207б,209,211,211а,213,215, 217;- Ул. Юбилейная 36,38,38а,40, 42,44,46,46а,48,50, 52,54,56,58, 60,62,64,64а,64б,66 ,68,70,74,76, 76а, 78;- Ул. Егорова 1а, 1,3,3а,5, 2,4, 6,8,8а, 10,10а,10б,11,11а,11б,11в,12,14,16,16а,9;- Ул. Комиссарова 39,41,43,47,49,51,53,57,59,61,63,65,67,69,69а;- Суздальский пр-т 6.