В стране озвучили результаты общероссийского "Диктанта Победы". Во Владимирской области его написали 6 000 человек. Самым взрослым участником в России стал наш земляк, житель ..

В стране озвучили результаты общероссийского "Диктанта Победы". Во Владимирской области его написали 6 000 человек.Самым взрослым участником в России стал наш земляк, житель областного центра, ветеран Великой Отечественной войны Николай Щелконогов. Владимирский отличник в этом году отметит свой 95-летний юбилей. В войну он был разведчиком-артиллеристом, воевал в Беларусии, Польше, Германии, штурмовал Берлин и расписался на стене Рейхстага.Напомним, то «Диктант Победы» - это тест в формате ЕГЭ на военно-историческую тему.В него входит 25 вопросов. Среди владимирцев, которые писали диктант, были и школьники, и студенты, и взрослые участники.