Ситуация с коронавирусом в России сегодня близка к критической. Такое мнение выразил главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко. По словам Проценко, резерв ..

Ситуация с коронавирусом в России сегодня близка к критической. Такое мнение выразил главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко.По словам Проценко, резерв ковидных коек в российских медучреждениях стремительно уменьшаются, а темпы вакцинации населения оставляют желать лучшего. Он обратился к гражданам с призывом как можно быстрее сделать прививку от COVID-19 и пользоваться медицинскими масками, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает