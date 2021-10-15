Пассажиры столичной подземки смогут проходить через турникеты, просто показав лицо на камеру.

На всех станциях московского метро заработала система распознавания лиц для оплаты проезда FacePay. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Чтобы воспользоваться технологией, нужно зарегистрироваться в приложении Метро Москвы и привязать карту Тройка и банковскую карту. Также необходимо загрузить свое фото, которое переводится в зашифрованный биометрический ключ. Для прохода через турникет, отмеченный черным стикером, достаточно будет просто посмотреть в камеру. Деньги за проезд спишут автоматически.Прежние варианты оплаты, кроме FacePay, также сохранятся. Подключение к услуге является добровольным. Персональные данные надежно хранятся и не передаются третьим лицам, заверили в московском дептрансе.