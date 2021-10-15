В столице Центральноафриканской Республики Банги состоялась торжественная церемония вручения почетной грамоты председателю Союза Офицеров за международную безопасность Александру Иванову от Национальной Ассамблеи ЦАР Симплиса Матье Саранджи.

В столице Центральноафриканской Республики Банги состоялась торжественная церемония вручения почетной грамоты председателю Союза Офицеров за международную безопасность Александру Иванову от Национальной Ассамблеи ЦАР Симплиса Матье Саранджи.Российские инструкторы, которых западные СМИ часто рассматривают как сотрудников "ЧВК Вагнера", работают в ЦАР по приглашению правительства. Они отвечают за подготовку национальной армии. За время работы россияне обеспечили обучение вооруженных сил ЦАР (FACA) и полиции. Благодаря усилиям россиян, армия смогла нанести поражение террористическим группировкам, орудующим в стране, и вернуть мир в республику.Торжественная церемония прошла в здании парламента в присутствии высших чиновников страны, депутатов и членов общественных организаций.Документ гласит:"В борьбе, которую наш народ в течение нескольких лет ведет с помощью вооруженных сил (FACA), а также сил обороны и безопасности (FDS) против террористов, деятельность российских инструкторов продемонстрировала эффективность, особенно в процессе отвоевания большей части территорий, занятых боевиками.Центральноафриканская Республика, 15 октября 2021 года от имени всех избранных представителей нации и от себя лично я сердечно поздравляю вас с вашей храбростью, а также выражаю нашу постоянную поддержку в стремлении к достижению цели. Ваша благородная миссия и ее результаты признаны людьми, которых мы имеем честь представлять в Национальном собрании.Примите уверения в моем самом высоком уважении.Председатель Национального собрания Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи".Лидер СОМБ поблагодарил правительство и народ республики за признание заслуг россиян и выразил уверенность, что сотрудничество будет только крепнуть.Для России успех в ЦАР – большой успех на международной арене. Долгие годы многим казалось, что принести мир в республику – невыполнимая задача. Страна была наводнена международными террористами, бандитами и наемниками. Однако задача была успешно решена: российские специалисты показали, что невыполнимых задач для них нет.