Высказывание Примадонны о рабстве россиян вызвало резонанс. Однако Алла Пугачева всего лишь продолжила мысль коллег, которые не сдержали язык за зубами.

Высказывание Примадонны о рабстве россиян вызвало резонанс. Однако Алла Пугачева всего лишь продолжила мысль коллег, которые не сдержали язык за зубами.Максим Галкин*Ушлый юморист произнес подобную речь еще в 2019 году на концерте в Новосибирске. "У нас, в принципе, народ всегда тянулся к царю. Нам никогда из этого рабства не вылезти", — заявил тогда со сцены муж Аллы Пугачевой.Андрей Макаревич*Лидер группы "Машина времени" отличился каверзной провокацией более шести лет назад. "Россияне не умеют думать и анализировать. Как были рабами, так и остались", — цитировали речь музыканта сотрудники СМИ.Алика СмеховаКогда Алла Пугачева отличилась дерзким комментарием, Алика Смехова разместила в личном блоге фотографии певицы. Некоторые решили, что так она поддержала коллегу. Между тем актриса еще в 2018 году заявила, что у россиян "к сожалению, рабская психология еще жива".Анатолий БелыйЗаслуженный артист РФ Анатолий Белый (настоящая фамилия Вайсман, — Прим. ред.) окончательно эмигрировал в Израиль. Перед этим он позволил себе аналогичное вольное заявление, мол, большинство жителей страны забыли о свободе. "Рабская психология, и они этого даже не замечают", — выразился артист.Алена ВодонаеваЭкс-участница шоу "Дом-2" оскандалилась, когда призвала не рожать российских женщин, если они испытывают материальные трудности. Знаменитость назвала страну "нищей и жадной", задев за живое многих влиятельных лиц. "Не надо рожать рабов этому государству", — огорошила телезвезда.Владимир ПознерГромогласная Алла Пугачева недалеко ушла от журналиста, осудившего часть российского народа. Однажды Познер разразился емкой критикой в адрес соотечественников: "Я только хотел бы сказать, что люди, которые преклоняются перед диктатором, по сути дела – рабы".*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ