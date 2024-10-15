Адвокат Михаила Ефремова рассказал журналистам, когда артиста освободят из заключения.

Адвокат Михаила Ефремова рассказал журналистам, когда артиста освободят из заключения.Разговоры о выходе актера Михаила Ефремова из заключения по УДО начались еще весной этого года. Тогда ходили слухи, что в условно-досрочном освобождении ему отказали. Позже адвокат заявил, что эта новость является фейком, поскольку никакое ходатайство с их стороны подано не было.Теперь же правозащитник артиста Юрий Падалко рассказал журналистам, что в настоящее время идет сбор справок о состоянии здоровья Ефремова. Стало известно, что у актера проблемы с сердечно-сосудистой системой и заболевание легких. Он даже не может больше работать в швейном цеху. Спешить с подачей материалов в суд защита не спешит, ведь нацелено на конечный результат, поэтому тщательно проверяет все документы.В заключении Михаил Ефремов находится уже почти 4 года. Он оказался там после того, как совершил столкновение с автомобилем, водитель которого погиб. По результатам анализа, артист находился в нетрезвом состоянии, что усугубило его положение.Ранее сообщалось, что актер, находясь за решеткой продолжает заниматься кинодеятельностью и даже снял собственный документальный фильм для конкурса. Кроме того, он увлекся работой в швейном цеху. Теперь же находиться в заключении артисту стало намного сложнее из-за проблем со здоровьем. Адвокат надеется, что к концу года артист может вернуться домой.