Семинар прошел в Нижнем Новгороде.

Семинар-совещание специалистов в сфере промышленной безопасности объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов организаций системы компании и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору состоялся на базе АО «Транснефть-Верхняя Волга» в Нижнем Новгороде.Основная задача заключалась в обмене опытом для того, чтобы повысить уровень промышленной безопасности на объектах. Кроме того, эксперты обсудили актуальные вопросы в рамках соглашения о сотрудничестве нефтетранспортной компании и Ростехнадзора.Речь шла о реализации действующих нормативных требований в отношении охранных зон и зон минимальных расстояний до магистральных трубопроводов на примере линейной производственно-диспетчерской станции «Володарская».Также в ходе семинара поднимались вопросы повышения эффективности проверочных мероприятий надзорного органа, в частности, внедрение цифровых решений – применение электронных наряд-допусков при проведении огневых и газоопасных работ.«Совместные семинар-совещания с представителями Ростехнадзора проходят второй год. Мы убедились, что возможность напрямую задать вопросы и внести основанные на практике предложения по повышению уровня промышленной безопасности действительно помогают сделать работу эффективнее и ускорить принятие решений», — указал начальник отдела промышленной безопасности и производственного контроля компании Дмитрий Сабанов.Высокий уровень безопасности на объектах обеспечивают заблаговременная диагностика технического состояния производственных объектов и планирование на основе полученных сведений программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта.Напомним, что производственные объекты АО «Транснефть-Верхняя Волга» находятся на территории Нижегородской, Владимирской, Рязанской, Псковской областей, Республики Марий Эл и других регионов. В прошлом году было реконструировано 48,5 км линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, в том числе один подводный переход.