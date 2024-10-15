Знаете ли вы, чем эмаль отличается от глазури, и какой минерал считали сокровищем русалок? Эти вопросы открывают мир ювелирного искусства, полный тайн и удивительных фактов.

Знаете ли вы, чем эмаль отличается от глазури, и какой минерал считали сокровищем русалок? Эти вопросы открывают мир ювелирного искусства, полный тайн и удивительных фактов.Подготовили для вас тест о ювелирном искусстве. Проверьте свою эрудицию и интуицию, отвечая на вопросы о драгоценных камнях, металлах и их истории. Узнайте, какие украшения были популярны в разные эпохи и как они отражают культуру своего времени.