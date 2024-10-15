Загадочный звонок в ПСО Коврова поступил 12 октября в 23:30. Требовалась помощь девушке, которая никак не могла снять наручники. Об этом рассказал блогер-спасатель Михаил Быков в соцсетях.

Загадочный звонок в ПСО Коврова поступил 12 октября в 23:30. Требовалась помощь девушке, которая никак не могла снять наручники. Об этом рассказал блогер-спасатель Михаил Быков в соцсетях. Известно, что никаких правонарушений пленница не совершала. Как так получилось, что девушка оказалась закована в наручники, неизвестно, остается только гадать. Спасатели освободили ее руки с помощью болгарки. Никакие