47-летний гражданин Чувашии ехал в поезде «Москва – Ижевск». Мужчина был пьян. В вагоне он продолжал распивать алкоголь, мешал отдыху других пассажиров и работе проводников, сообщили во

47-летний гражданин Чувашии ехал в поезде «Москва – Ижевск». Мужчина был пьян. В вагоне он продолжал распивать алкоголь, мешал отдыху других пассажиров и работе проводников, сообщили во Владимирском линейном отделе МВД России на транспорте. Пассажир проявлял явное неуважение к находящимся рядом людям и матерился в их адрес. На станции Муром его сняли с поезда сотрудники