Тренер ФОКа «Олимпиец» несколько лет брал деньги за бесплатные занятия по художественной гимнастике для детей. Он обманывал родителей, говоря, что тренировки стоят 1000 рублей в месяц. Об этом

Тренер ФОКа «Олимпиец» несколько лет брал деньги за бесплатные занятия по художественной гимнастике для детей. Он обманывал родителей, говоря, что тренировки стоят 1000 рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. О том, что занятия должны быть бесплатными, родители узнали только после смены директора учреждения. После этого три семьи обратились в прокуратуру. Была проведена