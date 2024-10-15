Авария случилась у пешеходного перехода возле строительного торгового центра «Унистрой». Машины столкнулись в 11 часов утра сегодня, 15 октября. Как сообщили в ГАИ, 49-летний водитель

Авария случилась у пешеходного перехода возле строительного торгового центра «Унистрой». Машины столкнулись в 11 часов утра сегодня, 15 октября. Как сообщили в ГАИ, 49-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» врезался в остановившийся возле «зебры» микроавтобус ГАЗ, который пропускал пешехода. От удара у «Рено» серьезно покорежило капот и колеса. Повезло, что никто не пострадал. Прокомментируйте новость у