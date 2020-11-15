В Российском историческом обществе подведены итоги Международного конкурса методических разработок учителей «Уроки Победы».

В Российском историческом обществе подведены итоги Международного конкурса методических разработок учителей «Уроки Победы», который в этом году был посвящён 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Он объединил более 15 тысяч участников из всех регионов России и десятков зарубежных стран. Жюри определяло победителей в 11 предметных номинациях: от классических предметов – русского языка и истории России – до социального школьного проекта и метапредметного урока. Финалистами стали по три участника в каждой из номинаций.​Из-за сложной эпидемиологической обстановки финал состоялся в онлайн-формате. Его участники представили видеозаписи своих тематических уроков. Победителями были признаны все финалисты.​Ковровчанка Анна Тюкова разделила победу в номинации «Лучший урок истории» с педагогами из Москвы и Татарстана (всего в этой номинации участвовало 60 учителей).​Все участники конкурса «Урок Победы» получили возможность представить свои лучшие практики и проекты, а также познакомиться с достижениями коллег. 75 материалов лауреатов проекта вошли в специальный сборник, доступный на сайте конкурса – там можно посмотреть и урок-практикум Анны Тюковой «Фронт и тыл: организация обороны в годы войны».​Анна Тюкова – почётный работник общего образования Российской Федерации, кандидат исторических наук, лауреат муниципального конкурса «Учитель года – 2008», победитель различных муниципальных, областных и всероссийских конкурсов. В 2018 году в Коврове она была удостоена диплома ежегодной 20-й городской торжественной церемонии «Человек года» в номинации «За достижения в области педагогики».(Фото:пресс-служба администрации Владимирской области)