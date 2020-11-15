На Павла Камышниченко напали возле собственного дома.

12 ноября в Александрове поздно вечером напали и убили заместителя руководителя антикоррупционного комитета Павела Камышниченко. ЧП произошло возле подъезда инспектора. Нападавшие сильно избили мужчину. Он скончался в реанимации. Об этом сообщил Общественный комитет по борьбе с коррупцией в РФ.По информации ведомства, Павел Камышниченко владел несколькими земельными участками, из-за которых у него регулярно возникали споры с различными организациями.Также он руководил ТД «Семейный», который занимался организацией и проведением азартных игр, заключением пари.Подлинные причины произошедшего теперь должны установить правоохранительные органы. Ведётся расследование.