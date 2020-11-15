В Минске начались новые задержания протестующих. Сотрудники правоохранительных органов препятствуют их прохожу к народному мемориалу в центре столицы.

В Минске начались новые задержания протестующих. Сотрудники правоохранительных органов препятствуют их прохожу к народному мемориалу в центре столицы.Как сообщают СМИ, в Минске силовики задержали несколько десятков человек. Они принимали участие в акции протеста днем 15 ноября. Воскресная демонстрация была организована, чтобы почтить память погибшего на этой неделе минчанина Романа Бондаренко.Силовики "скручивали" протестующих возле станции метро "Пушкинская". Против людей применялся слезоточивый газ и светошумовые гранаты. На местах также присутствует спецтехника. Полицейские не дают оппозиционерам подойти ближе к народному мемориалу погибшему в августе во время протестов минчанину Александру Тарайковскому.Народ планировал устроить демонстрацию возле гостиницы "Орбита", поэтому именно там произошла большая часть задержаний. Силовики силой уводили протестующих в микроавтобусы. Сообщается, что был задержан российский журналист, который освещал происходящее, но после проверки документов его отпустили.Напомним, акции протеста в Белоруссии начались сразу после выборов президента 9 августа и не прекращаются по сей день. Люди не согласны с победой Александра Лукашенко. Многие уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы, а первое место на самом деле заняла Светлана Тихановская.