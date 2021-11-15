15 ноября православные чтут память святых мучеников Акиндина
и Пигасия.
15 ноября православные чтут память святых мучеников Акиндина
и Пигасия.
Этот церковный праздник в народе называют Житницами, потому
что в древности в эту дату крестьяне молились за сохранность зерна.
История
Акиндин
и Пигасий служили при дворе царя Сапора II, где тайно
проповедовали христианство. Когда правитель объявил гонение на христиан,
служители признали свою веру и понесли наказание. Однако пытки царя не работали
– Акиндина и Пигасия от смерти спасал Бог. В итоге они понесли смерть от
отсечения головы, а вместе с ними и последователи. Тела мучеников захоронили с
почестями.
Что нельзя делать 15 ноября
Задаваясь вопросом "какой сегодня
праздник", стоит обращать внимание и на запреты, которые издревле
соблюдались в этот день. В этот церковный праздник нельзя оставлять без
присмотра открытый огонь, иначе можно устроить пожар. Не стоит обижаться и
таить обиду, нужно прощать и отпускать. В православный праздник Акиндина
и Пигасия нельзя планировать месть. Нужно мыслить исключительно в позитивном
ключе. Крупные покупки тоже стоит отложить на другой день, иначе они могут
выйти из строя. Не стоит в этот церковный праздник выносить мусор, вместе с ним
можно унести счастье.
Традиции и приметы
15 ноября 2021 года православные отмечают день памяти
мучеников Акиндина и Пигасия. В этот церковный праздник издревле обращали
внимание на приметы.
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