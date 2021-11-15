15 ноября православные чтут память святых мучеников Акиндина и Пигасия.

15 ноября православные чтут память святых мучеников Акиндинаи Пигасия.Этот церковный праздник в народе называют Житницами, потомучто в древности в эту дату крестьяне молились за сохранность зерна.ИсторияАкиндини Пигасий служили при дворе царя Сапора II, где тайнопроповедовали христианство. Когда правитель объявил гонение на христиан,служители признали свою веру и понесли наказание. Однако пытки царя не работали– Акиндина и Пигасия от смерти спасал Бог. В итоге они понесли смерть ототсечения головы, а вместе с ними и последователи. Тела мучеников захоронили спочестями.Что нельзя делать 15 ноябряЗадаваясь вопросом "какой сегодняпраздник", стоит обращать внимание и на запреты, которые издревлесоблюдались в этот день. В этот церковный праздник нельзя оставлять безприсмотра открытый огонь, иначе можно устроить пожар. Не стоит обижаться итаить обиду, нужно прощать и отпускать. В православный праздник Акиндинаи Пигасия нельзя планировать месть. Нужно мыслить исключительно в позитивномключе. Крупные покупки тоже стоит отложить на другой день, иначе они могутвыйти из строя. Не стоит в этот церковный праздник выносить мусор, вместе с нимможно унести счастье.Традиции и приметы15 ноября 2021 года православные отмечают день памятимучеников Акиндина и Пигасия. В этот церковный праздник издревле обращаливнимание на приметы.Если развезло дороги – морозы придут в декабреСиницы вылетают из гнезд – скоро холодаРедкие облака и чистое небо предвещают похолодание