Об этом рассказали на пресс-конференции Александра Григорьева – начальника инспекции госнадзора в области обращения с животными и ветеринарии.

14 ноября состоялась пресс конференция Александра Григорьева – начальника инспекции госнадзора в области обращения с животными и ветеринарии. На ней зашла речь о лейкозе крупного рогатого скота. В нашем регионе 13 хозяйств подвержены этому заболеванию.В данном случае, лейкоз – это хроническая инфекционная болезнь опухолевой породы. Молоко, мясо и другие продукты являются опасными. Даже после термообработки.Как рассказал глава ведомства, Министерство сельского хозяйства намеренно идёт на усугубление статистики по заболеванию. Но такие меры дают возможность организовывать мероприятию по оздоровлению хозяйств.По словам Григорьева, ситуация в регионе начала улучшаться. Сельхозпредприятия избавляются от лейкоза у животных, хотя ранее ситуация обстояла намного хуже.