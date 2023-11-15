Мороз и гололедица: синоптики рассказали, к чему готовиться жителям Владимирской области. Как...

Мороз и гололедица: синоптики рассказали, к чему готовиться жителям Владимирской области.Как рассказали синоптики Гидрометцентра России, на территорию Европейской России начала распространяться более холодная воздушная масса с акваторий северных морей.С 15 ноября ночами температура местами уже будет отрицательной, а с 17 ноября минус станет повсеместным. Надо быть готовыми к образованию гололедицы! Особенно это касается автолюбителей.В четверг, 16 ноября во Владимире (и по области) днём ожидается до 0°C (ощущается как -4°C).Будет облачно, вероятность осадков — 20%. К вечеру температура снизится до -2°C, а ночью в некоторых районах Владимирской области может быть зафиксировано до -6°C.Атмосферное давление наконец-то начнёт повышаться: с 742 до 748 мм ртутного столба.Ветер прогнозируется — северный и северо-западный, до 2 метров в секунду.Магнитное поле — неустойчивое.Народный прогноз погоды на 16 ноября:«Ночью звезды искрятся и ярко блестят – к морозу»;«На рассвете звезды сильно мерцают – к ненастью в ближайшие дни»;«Вечером сильно подморозило – зима будет теплой, со звонкими капелями. Мороз с утра – зимой выпадет много снега»;«Мыши норы роют – к зимней стуже».Фото: pxfuel.com