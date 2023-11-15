Мороз и гололедица: синоптики рассказали, к чему готовиться жителям Владимирской области.
Как...
Мороз и гололедица: синоптики рассказали, к чему готовиться жителям Владимирской области.
Как рассказали синоптики Гидрометцентра России, на территорию Европейской России начала распространяться более холодная воздушная масса с акваторий северных морей.
С 15 ноября ночами температура местами уже будет отрицательной, а с 17 ноября минус станет повсеместным. Надо быть готовыми к образованию гололедицы! Особенно это касается автолюбителей.
В четверг, 16 ноября во Владимире (и по области) днём ожидается до 0°C (ощущается как -4°C).
Будет облачно, вероятность осадков — 20%. К вечеру температура снизится до -2°C, а ночью в некоторых районах Владимирской области может быть зафиксировано до -6°C.
Атмосферное давление наконец-то начнёт повышаться: с 742 до 748 мм ртутного столба.
Ветер прогнозируется — северный и северо-западный, до 2 метров в секунду.
Магнитное поле — неустойчивое.
Народный прогноз погоды на 16 ноября:
«Ночью звезды искрятся и ярко блестят – к морозу»;
«На рассвете звезды сильно мерцают – к ненастью в ближайшие дни»;
«Вечером сильно подморозило – зима будет теплой, со звонкими капелями. Мороз с утра – зимой выпадет много снега»;
«Мыши норы роют – к зимней стуже».
Фото: pxfuel.com