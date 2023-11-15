Установленный срок сноса истек, а дома так и стоят на месте. Более того, доступ в ветхие здания как следует не ограничен, а значит, могут пострадать люди. В доме №4 на улице Разина, в котором уже

Установленный срок сноса истек, а дома так и стоят на месте. Более того, доступ в ветхие здания как следует не ограничен, а значит, могут пострадать люди. В доме №4 на улице Разина, в котором уже никто не живет, во время прокурорской проверки находились несовершеннолетние. Как они туда попали не сообщается, но в тревожном ведомстве подчеркнули,