До заветной даты осталось менее двух недель, сообщают в мэрии. Движение пустят, однако полностью работы будут закончены в декабре. Алексей Алекин, официальный представитель мэрии Готовность

До заветной даты осталось менее двух недель, сообщают в мэрии. Движение пустят, однако полностью работы будут закончены в декабре. Алексей Алекин, официальный представитель мэрии Готовность Рпенского проезда на сегодняшний день составляет порядка 93%. Плановая дата открытия – это 28 ноября. После этой даты работы по благоустройству будут продолжены. Кроме этого, хотелось бы подчеркнуть, что благоустраиваться