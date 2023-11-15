В Вязниковском районе столкнулись “ГАЗель” и грузовик “МАН”. ДТП случилось 13 ноября около 21 часа. Госавтоинспекторы зафиксировали аварию около деревни Симонцево на 275 километре

В Вязниковском районе столкнулись “ГАЗель” и грузовик “МАН”. ДТП случилось 13 ноября около 21 часа. Госавтоинспекторы зафиксировали аварию около деревни Симонцево на 275 километре трассы М-7 «Волга». От удара частично вырвало переднюю ось “ГАЗели”. Машиной управлял 71-летний пенсионер. Он получил травмы. Ему оказана медицинская помощь. Анна Якимова, инспектор отдела пропаганды ГИБДД области Водитель автомобиля “ГАЗ”