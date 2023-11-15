Виталий Семёнов, историк, старший проекта Святково рассказал, как активисты проекта завершили...

Виталий Семёнов, историк, старший проекта "Святково" рассказал, как активисты проекта завершили волонтёрский сезон этого годаАктивисты проекта "Святково. Тысячи верных" закрыли волонтёрский сезон этого года. Напомним, в урочище Кольчугинского района создается первая в России народная часовня-мемориал в честь подвига участников специальной военной операции.С какими результатами завершают год? Об этом "Вестям" рассказал историк Виталий Семёнов, старший проекта "Святково".