В столице Владимирской области появятся новые поликлиника и стационар.

В столице Владимирской области появятся новые поликлиника и стационар. Об этом 15 ноября сообщила регионального правительства со ссылкой на Министерство здравоохранения.Объекты предполагается возвести на территории микрорайона Оргтруд. Владимирская Городская больница №7 уже заключила контакт на разработку проекта строительства с ГУП «Владимиргражданпроект». Договор был подписан 1 ноября 2023 года, сроки исполнения – 4 месяца.Отмечается, что среди прочего в поликлинике должны быть отделения амбулаторно-поликлинического профиля и дневного пребывания терапевтического профиля, а также детская консультация. В стационаре же разместятся отделения скорой помощи, интенсивной терапии и реабилитации.