Во Владимирской области администрация Собинского района самовольно сдала в аренду «частникам»...

Во Владимирской области администрация Собинского района самовольно сдала в аренду «частникам» земельный участок.Как стало известно, постановлением администрации Собинского района ещё в апреле текущего года ООО «Чистые пруды» был предоставлен земельный участок, но (вопреки закону) без проведения торгов в аренду.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области отмечает, что комитетом по управлению имуществом администрации района с юридическим лицом был заключён соответствующий договор.При этом, предоставление участка без торгов возможно лишь крестьянскому (фермерскому) хозяйству, а ООО «Чистые пруды» таким не является.В связи с этим, прокурором главе администрации Собинского района принесен протест и внесено представление с требованием о расторжении договора аренды.«Поскольку органом местного самоуправления мер, направленных на устранение допущенных нарушений принято не было, в Собинский городской суд направлено соответствующее административное исковое заявление...» - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Как итог: в рамках подготовки к судебному разбирательству администрацией района незаконное постановление было всё же отменено, а договор аренды расторгнут.Фото: pxfuel.com