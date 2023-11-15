Во Владимирской области озвучен приговор «брокеру», который обманул местных жителей на 70 млн...

Во Владимирской области озвучен приговор «брокеру», который обманул местных жителей на 70 млн рублей.10 лет осужденных вводил в заблуждение жителей Владимирской области, «рассказывая сказки», что он - «настоящий» брокер.В пресс-службе региональной прокуратуры поясняют:«… Он вводил в заблуждение потерпевших относительно осуществления им высокодоходной деятельности в сфере финансовых операций, утверждая, что является брокером. После этого граждане передавали ему денежные средства для их инвестирования на условиях выплаты высоких процентов».Часть полученных средств злоумышленник использовал для создания видимости высокодоходной деятельности («путем частичной выплаты процентов»).В результате его обмана потерпевшие лишились более 70 млн рублей.Приговором Ленинского районного суда города Владимира виновному назначено 7 лет лишения свободы (с отбыванием в колонии общего режима).Сообщается, что судом удовлетворены иски потерпевших на сумму 23 млн рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com