ВУЗы для фронта!: студенты и преподаватели Владимирского государственного университета участвуют...

"ВУЗы для фронта!": студенты и преподаватели Владимирского государственного университета участвуют во всероссийской гуманитарной миссииВладимирский госуниверситет постоянно помогает нашим бойцам в зоне СВО. Кроме продовольствия, вуз отправляет саперные изделия. Крюки-кошки изготавливают сотрудники Научно-образовательного центра внедрения лазерных технологий ВлГУ. На передовую отправили уже пять тысяч экземпляров. С помощью "кошек" бойцы обезвреживают растяжки, эвакуируют раненых, проводят разминирование. Также бойцам передали армейские жетоны с позывными и гербами их подразделений.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- Мы собрали уже несколько предметов. Это термобелье, это теплые носки, шапки такие, термошапки тоже собрали, несколько маскировочных сетей собрали - штук 18. собрали продуктов питания немножко.Владимир Гусев, студент ВлГУ:- Это чувство патриотизма, это чувство веры в победу. Я считаю, что это очень важно на данный момент времени для нашей Родины.