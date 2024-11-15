Анисимов был мобилизован 14 октября 2022 года и служил в разведывательном отделении.

В Собинке Владимирской области скорбят о погибшем боце СВО Андрее Анисимове, которому было всего 29 лет. По информации городской администрации, мужчина скончался 31 октября в зоне боевых действий.Андрей окончил среднюю школу №1 и получил профессию технолога пищевого производства в Владимирском индустриальном колледже. Он работал поваром на фабрике «Большевик». Службу в армии проходил на Северном морском флоте в качестве разведчикаАнисимов был мобилизован 14 октября 2022 года и служил в разведывательном отделении.