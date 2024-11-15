Администрация Владимира инициировала интернет-опрос по теме создания в городе образовательных...

Администрация Владимира инициировала интернет-опрос по теме создания в городе образовательных центровВ мэрии хотят услышать мнение родителей и преподавателей о громкой реформе, учесть все предложения и комментарии.Напомним, во Владимире идет процесс создания восьми образовательных центров, путем объединения школьных и дошкольных учреждений. Сотрудники управления образования ведут разъяснительную работу. Вопросов много. Один из насущных - будут ли преподаватели вынуждены переходить из учреждения в учреждение? Такое возможно, заявляет замглавы администрации города Елена Запруднова, но с согласия самого педагога и без урона для его дневного расписания. А какие аттестаты получат выпускники вновь созданных образовательных центров? Этот вопрос волнует уже родителей.Елена Запруднова, заместитель главы администрации г. Владимира:- Средняя общеобразовательная школа номер такая-то. При укрупнении будет в кавычках указано "образовательный центр номер такой-то". Самое важное, какие программы реализуются в образовательной организации. Аттестат точно такой же, как и в любой общеобразовательной школе.