В музее-заповеднике произошло поистине знаковое событие: подписано Соглашение между музеем-заповедником и «Художественным музеем «Арт-Донбасс» города Донецка.

Поздравляем всех участников!В музее-заповеднике произошло поистине знаковое событие: подписано Соглашение между музеем-заповедником и «Художественным музеем «Арт-Донбасс» города Донецка. Его завизировали руководители – Марина Константиновна Рыбакова и Екатерина Николаевна Калиниченко. Процедура проходила в формате телемоста в присутствии коллег с обеих сторон. Это первое официальное соглашение такого рода с новой российской территорией, хотя сотрудничество и помощь начались уже пару лет назад, например, с музеем города Горловки.«Сначала состоялось наше личное знакомство с Еленой Николаевной в далекой Бурятии в рамках министерского проекта «Музейные маршруты России». Она очень активный и позитивный человек, завязалась беседа и дальнейшее общение, обозначились общие интересы. Буквально на днях на профучебе контакт с ней поддержала Анастасия Листопад, зав. нашим экспозиционным отделом. И мы решили, что такое понимание необходимо облечь в постоянное сотрудничество, закрепив его двусторонним документом. И сегодня такое Соглашение было подписано. Оно предполагает начало конструктивных связей в научно-исследовательской, методической, консультационной деятельности и обмен опытом; содействие с обеих сторон в проведении научных исследований, конференций, семинаров и симпозиумов. И, конечно, обмен выставками, новой литературой, видео- и аудиоматериалами. Будут, надеюсь, значимые совместные наработки и интересный опыт взаимодействия для представления их на общемузейных профессиональных форумах», - сказала Марина Рыбакова, врио директора музея-заповедника.Надо сказать, что процедура подписания не стала формальной. Директор музея «АРТ-Донбасс» Е.Н.Калиниченко в своем приветственном слове познакомила с коллегами и рассказала о той большой работе, которую их небольшой коллектив проводит в невероятно сложных условиях. И если выставочные проекты направлены в основном на широкую аудиторию, то программы и мастер-классы адресованы в первую очередь школьникам, и это очень важно: учебные заведения прифронтового Донбасса только начинают возвращаться к очному формату обучения. Коллеги показали презентационный ролик, так что можно было воочию убедиться, в каком прекрасном состоянии находятся залы и художественные полотна. Кстати, музей полностью расположен под землей, как раз над ним – мемориал в честь героев Великой Отечественной войны, который, по словам Екатерины Николаевны, уже дополнен современной аллеей героев СВО.В свою очередь, Марина Константиновна в ответном слове акцентировала внимание на уникальной истории Александровской слободы XVI века, связанной с пребываем здесь Ивана Грозного, открыв, судя по реакции коллег, малознакомую для них историю – с видами Александровского кремля, экспозициями и фрагментами интерактивных программ, все это было показано нашим «виртуальным» гостям в ролике. Зам. директора Л.А.Зарайская постаралась кратко, но емко и конкретно рассказать дончанам о том, какие программы, лекции и даже уроки по грозненскому периоду специалисты «Слободы... » могут предложить прямо сейчас, причем на условиях шефской помощи.Состоявшееся сегодня мероприятие, хоть и носило статус официального, значительно расширило границы, превратившись в доброжелательный, заинтересованный и конкретный диалог коллег-профессионалов, готовых сразу же к воплощению общих проектов. О них – в ближайших новостях.