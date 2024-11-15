Боец из Гусь-Хрустального успешно выполнил задание в зоне СВО, проявив несгибаемую волю Жители...

Боец из Гусь-Хрустального успешно выполнил задание в зоне СВО, проявив несгибаемую волюЖители Владимирской области вместе с бойцами из других регионов России помогают приближать победу в зоне СВО. В их числе - наш земляк из Гусь-Хрустального - Александр. Видео выполнения им боевого задания сейчас пересматривают тысячи пользователей сети.Александр - уроженец Гусь-Хрустального. До того, как уйти "за ленту", Александр активно помогал фронту, собирал гуманитарные грузы на передовую. Потом принял настоящее мужское решение - присоединиться к СВОим.Сейчас наш земляк служит в подразделении войск по радиационной, химической и биологической защите. Бойцы, продвигаясь на лёгкой технике, делают в том числе и дымовые завесы.Вот так, к примеру, она выглядит с высоты в 30 метров. Плохая видимость лишает операторов БПЛА противника производить сбросы, применять FPV-дроны, наводить артиллерию.Александр был ранен, однако, успешно выполнил задание, проявив несгибаемую волю. Боец сам оказал себе первую помощь.- Облако, Облако! Я Волонтёр. Перемотался. Сейчас постараюсь доехать.Об Александре в своих соцсетях рассказал глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов, пожелав бойцу скорейшего выздоровления, а также активисты местного "Боевого братства". Пользователи соцсетей также желают воину под позывным "Волонтёр" скорейшего восстановления.