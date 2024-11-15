Дарина Эрвин пугает пользователей Сети странной внешностью.

Дарина Эрвин пугает пользователей Сети странной внешностью.Уже несколько дней публика обсуждает изменившуюся внешность 33-летней художницы Эрвин, которая стала супругой Александра Цекало. Сначала пользователи Сети заметили ее нездоровую худобу, теперь хейтят за лопоухость. Раньше, вспоминают они, девушка выглядела очень привлекательно, сделала себе практически идеальную внешность и вышла замуж за обеспеченного человека. Что же на самом деле происходит с женой шоумена?"Чего не хватало?", – задаются вопросом фанаты.Но не только внешность Дарины вызывает вопросы. Поклонники вопрошают, где же Цекало?"Неужели они расстались? Давно нет совместных фото", – пишут в Сети.А ведь когда-то Александр Цекало оборвал все связи ради личного счастья. Тогда его, оставившего жену, осудили даже самые близкие друзья. От пересудов пара вынуждена была переехать в Беверли-Хиллз. Но в последнее время о шоумене ничего не слышно. Последнее фото девушки с 63-летним мужем датируется несколькими месяцами назад.При этом фанаты артиста бьют тревогу. У него в аккаунте тоже давно нет никаких обновлений. В комментариях появляются самые разнообразные предположения: от проблем со здоровьем Дарины до перемен в личной жизни пары.Жена Цекало не оставила без внимания многочисленные комментарии и жестко ответила всем хейтерам в Сети."Я похожа на себя, но для других это, кажется, проблема", – заявила девушка, не видя никаких проблем в своей внешности.