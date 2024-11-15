Государственный вокально-хореографический ансамбль Русь имени Михаила Фирсова отметил полувековой...

Государственный вокально-хореографический ансамбль "Русь" имени Михаила Фирсова отметил полувековой юбилейУникальный коллектив на культурной карте всей страны. Государственный вокально-хореографический ансамбль "Русь" имени Михаила Фирсова этим вечером отметил свой полувековой юбилей. Большой праздничный концерт прошёл на сцене владимирской областной филармонии.Николай Литвинов, художественный руководитель государственного вокально-хореографического ансамбля "Русь" имени Михаила Фирсова, заслуженный артист России:- Владимирский ансамбль "Русь"- это действительно созданный коллектив и он до сих пор находится на одной из вершин. Мы со своими программами давным-давно доказали, что мы имеем право на жизнь среди таких больших коллективов.Свою новую программу легендарный ансамбль назвал символично- "Русь юбилейная". Концерт стал для публики настоящим праздником, пронизанным русскими традициями. Программу разделили на две части: в первой - известные номера из "золотого фонда" коллектива, а во второй - новая программа "Песнь о земле русской". Вдохновленная традициями русского крестьянства.В ней прославили культурные обряды и традиции, связанные с земледелием - основным занятием людей на протяжении многих веков. Театрализованная сюита познакомила зрителя с жизнью русского народа, начиная с праздника Егория и заканчивая Семёновым днём. С юбилеем от правительства области знаменитый коллектив поздравил заместитель губернатора Владимир Куимов.Ансамбль "Русь"- гордость владимирского края и всей страны. Коллектив, пройдя огромный творческий путь в пять десятилетий, бережно хранит истоки национальной культуры. Он- сам сокровищница русского фольклора.Владимир Климов, экс-солист Государственного вокально-хореографического ансамбля "Русь" имени Михаила Фирсова:- Он несёт народную культуру. И вот эта народная культура она должна как можно шире захватывать большие области людей, молодежь особенно. Потому что знаете, современная эстрада не всегда мне нравится. А народная- она отвечает внутреннему состоянию человека.