Хот-доги – блюдо, которое порадует многих! Уместно по любому случаю. Но что если внутри будет варенье из квашеной капусты? Ну а главный ингредиент – сосиски “Сочинки по-баварски”.

Хот-доги – блюдо, которое порадует многих! Уместно по любому случаю. Но что если внутри будет варенье из квашеной капусты? Ну а главный ингредиент – сосиски “Сочинки по-баварски”. Уверяем, будет вкусно! Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Реклама ЗАО «Стародворские колбасы». ИНН 3328426780ERID: 2Vtzqwf1BUS