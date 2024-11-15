Народные приметы на 15 ноября: не делайте это на Акиндина и Пигасия, чтобы не потерять все...

Народные приметы на 15 ноября: не делайте это на Акиндина и Пигасия, чтобы не потерять все деньги15 ноября по народному календарю – день Акиндина и Пигасия. Православные верующие чтят этих и других мучеников, пострадавших за свои убеждения.Акиндин и Пигасий служили при дворце императора Сапора II и тайно исповедовали христианство. Они вели проповеди среди людей, обращая их в свою веру. Когда правителю сообщили об этом, он повелел их схватить и привести к себе. Ни тот, ни другой от убеждения не отреклись, за что и были заключены в темницу. Их били плетьми, но они мужественно вытерпели истязание без единого стона.Тогда император приказал подвесить упрямцев над пламенем, чтобы они в мучениях задохнулись от едкого дыма. Однако, чудесным образом огонь погас, а веревки на связанных пленниках ослабли. Акиндин и Пигасий поведали, что чудеса эти сотворил Господь. Но правитель был суров и стал осыпать Бога ругательствами. Наказание было молниеносным – Сапор онемел.Мученики помолились за здравие правителя, и голос к нему вернулся, но вместо благодарности император еще больше рассвирепел и приказал казнить святых на костре. Когда палач развел огонь, пламя погасил внезапно начавшийся ливень. Многие слуги, включая палача и мать Сапора, уверовали и приняли Крещение дождем. Тогда он велел всем отрекшимся от язычества отрубить головы.На казни среди толпы присутствовало много христиан. Сапор повелел казнить всех пришедших, а мученики и его мать должны были принять смерть на костре на следующий день. Согласно преданию, огонь сохранил в целости тела, а их праведные души обрекли, наконец, покой на небесах.Что нельзя делать на Акиндина и Пигасия:• Нельзя просить людей о помощи - это принесет лишь вред.• Не стоит есть сладкое и употреблять спиртное.• Нельзя ругаться, браниться, кричать друг на друга, спорить и быть в подавленном настроении – это приведет к череде страшных проблем в жизни.• Не надо давать в долг – эти деньги вы больше не увидите.• Запрещено ломать ветви деревьев — навлечете беду.Что нужно делать на Акиндина и Пигасия:• Ходить в церковь и молиться святым.• Загадывать желание. Если оно будет искренним, то наверняка сбудется.• Покупать одежду – она прослужит очень долго.• Попросить прощение за проступок, но обязательно до наступления заката. От этого жизнь станет легче и веселее.Приметы на Акиндина и Пигасия:- Облака плывут против ветра — к снегопаду;- Небо вечером стало туманным — будет ветер;- Снегири раскричались — скоро придут морозы;- Галки и синицы летают по двору — будет снег;- Вороны кричат в направлении юга — стоит ожидать потепления.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky