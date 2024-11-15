Народные приметы на 15 ноября: не делайте это на Акиндина и Пигасия, чтобы не потерять все...
Народные приметы на 15 ноября: не делайте это на Акиндина и Пигасия, чтобы не потерять все деньги
15 ноября по народному календарю – день Акиндина и Пигасия. Православные верующие чтят этих и других мучеников, пострадавших за свои убеждения.
Акиндин и Пигасий служили при дворце императора Сапора II и тайно исповедовали христианство. Они вели проповеди среди людей, обращая их в свою веру. Когда правителю сообщили об этом, он повелел их схватить и привести к себе. Ни тот, ни другой от убеждения не отреклись, за что и были заключены в темницу. Их били плетьми, но они мужественно вытерпели истязание без единого стона.
Тогда император приказал подвесить упрямцев над пламенем, чтобы они в мучениях задохнулись от едкого дыма. Однако, чудесным образом огонь погас, а веревки на связанных пленниках ослабли. Акиндин и Пигасий поведали, что чудеса эти сотворил Господь. Но правитель был суров и стал осыпать Бога ругательствами. Наказание было молниеносным – Сапор онемел.
Мученики помолились за здравие правителя, и голос к нему вернулся, но вместо благодарности император еще больше рассвирепел и приказал казнить святых на костре. Когда палач развел огонь, пламя погасил внезапно начавшийся ливень. Многие слуги, включая палача и мать Сапора, уверовали и приняли Крещение дождем. Тогда он велел всем отрекшимся от язычества отрубить головы.
На казни среди толпы присутствовало много христиан. Сапор повелел казнить всех пришедших, а мученики и его мать должны были принять смерть на костре на следующий день. Согласно преданию, огонь сохранил в целости тела, а их праведные души обрекли, наконец, покой на небесах.
Что нельзя делать на Акиндина и Пигасия:
• Нельзя просить людей о помощи - это принесет лишь вред.
• Не стоит есть сладкое и употреблять спиртное.
• Нельзя ругаться, браниться, кричать друг на друга, спорить и быть в подавленном настроении – это приведет к череде страшных проблем в жизни.
• Не надо давать в долг – эти деньги вы больше не увидите.
• Запрещено ломать ветви деревьев — навлечете беду.
Что нужно делать на Акиндина и Пигасия:
• Ходить в церковь и молиться святым.
• Загадывать желание. Если оно будет искренним, то наверняка сбудется.
• Покупать одежду – она прослужит очень долго.
• Попросить прощение за проступок, но обязательно до наступления заката. От этого жизнь станет легче и веселее.
Приметы на Акиндина и Пигасия:
- Облака плывут против ветра — к снегопаду;
- Небо вечером стало туманным — будет ветер;
- Снегири раскричались — скоро придут морозы;
- Галки и синицы летают по двору — будет снег;
- Вороны кричат в направлении юга — стоит ожидать потепления.
Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky