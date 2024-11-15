В настоящий момент в их домах идут обыски.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против двух депутатов местного самоуправления и их знакомого из Лакинска Владимирской области. Мужчин подозревают в избиении человека в Лакинском автосервисе. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.Инцидент произошел в октябре 2022 года, когда депутаты и бывший кандидат в депутаты Собинского района напали на человека, а затем обрызгали его содержимым огнетушителя. Подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ при поддержке спецназа Росгвардии. В настоящий момент в их домах идут обыски.Напомним, ранее мы писали, что