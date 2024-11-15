В рамках работы класса специалисты банка и преподаватели университета будут проводить открытые встречи со студентами: практические задания, деловые игры и проектные мероприятия.

В институте экономики и туризма Владимирского Государственного Университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых открылся новый учебный класс для проведения занятий и образовательных лекций. В рамках работы класса специалисты банка и преподаватели университета будут проводить открытые встречи со студентами: практические задания, деловые игры и проектные мероприятия. В открытии класса приняли участие Управляющий Владимирским отделением Игорь Чермошанский, ректор ВлГУ, кандидат экономических наук Анзор Саралидзе и директор Института экономики и туризма ВлГУ Дмитрий Козлов.Между Сбером и ВлГУ выстроено постоянное партнёрство в образовательной сфере. Эксперты банка проводят лекции, мастер‑классы и другие мероприятия для студентов ВлГУ, организовывают прохождение производственной практики, а также участвуют в работе государственной экзаменационной комиссии.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ, кандидат экономических наук:«Более 11 лет назад вместе со Сбером мы создали базовую кафедру «Современные технологии банковского дела». С тех пор мы расширили партнерские связи при подготовке кадров, трудоустройстве выпускников и проведении научно-просветительских мероприятий. Наше сотрудничество стало отличным примером успешного взаимодействия между образовательными учреждениями и бизнесом. Мы уверены, что совместные усилия помогут подготовить новое поколение специалистов, готовых к вызовам современности и способных внести значимый вклад в развитие экономики страны».Игорь Чермошанский, Управляющий Владимирским отделением Сбербанка:«Уверен, что и студенты, и преподаватели будут с удовольствием работать в новом классе над совместными проектами. Но в большей степени важны и те знания, которые ребята здесь получают. Мы готовы делиться своим опытом и экспертизой со студентами для успешного построения их карьерного трека».В рамках открытия класса заместитель Управляющего Владимирским отделением Сбербанка Артём Саитгареев провел лекцию для студентов 5 курса, где рассказал о карьерных возможностях, цифровых профессиях, а также ответил на вопросы о трудоустройстве в Сбере.Напомним, Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых – один из ведущих вузов ЦФО, центр инновационного, технологического и социального развития региона. В ВлГУ обучается 18 000 студентов по 184 образовательным программам. В университете реализуется многоуровневая система подготовки и переподготовки кадров: СПО, бакалавриат/специалитет, магистратура, аспирантура, докторантура, курсы повышения квалификации. ВлГУ включает 10 институтов, колледж и филиал в Муроме. В инфраструктуру университета входят 9 учебных и 4 спортивных корпуса, 18 научных центров, 11 студенческих общежитий. С 2013 года в ВлГУ действует банковская кафедра Сбера, на которой ежегодно выпускается более 20 студентов.