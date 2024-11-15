Певица Слава пожаловалась поклонникам на проблемы со здоровьем.

Певица Слава пожаловалась поклонникам на проблемы со здоровьем.В последнее время у певицы Славы было много выступлений и съемок. Об этом она рассказала своим поклонником в соцсетях. Такая напряженная работа не могла не сказаться на ее самочувствие. После очередного концерта артистка почувствовала себя очень плохо. Уже на сцене Слава едва не потеряла сознание и временно перестала четко осознавать, где находится.Певице стало настолько страшно, что она решила пересмотреть свой рабочий график."У меня микроинсульт как будто случился...Какие-то вспышки в глазах. Я вообще не понимала, где я, что мне петь", – заявила исполнительница фанатам.Поклонники тут же предположили, что причиной возникших проблем со здоровьем Славы стал прием средств для похудения. Артистка не скрывала, что похудела с помощью препарата, а также привлекла к этому свою дочь, которая мечтала обрести стройную фигуру после родов.Напомним, 44-летняя исполнительница рассказывала, что стала переедать на фоне стресса. Из-за этого она набрала почти десяток лишних килограммов. На протяжении нескольких месяцев она принимала аналог известного лекарства от сахарного диабета, проконсультировавшись предварительно с врачом. Звезда отметила, что теперь ее весь достиг 68 килограммов, что является для артистки нормой.